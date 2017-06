120.000 Besucher bei Innsbruck tanzt

Zum dritten Mal ist am Freitagabend „Ganz Innsbruck tanzt“ über die Bühne gegangen. Etwa 120.000 Besucher kamen in die Stadt. DJ Alex sorgte mit Stargästen bei der ORF Radio Tirol Foxnight für ausgezeichnete Stimmung.

Tanz- und Akrobatikeinlagen auf den verschiedenen Outdoorbühnen zogen Tanzbegeisterte und weitere Zuschauer an. Laut dem Innsbrucker Innenstadtverein sollen über 120.000 Besucher zu den verschiedenen Veranstaltungen in die Stadt gekommen sein. Viele nutzten auch die gleichzeitige Shoppingnight zum Einkaufen. Gastronomie und Handel zeigten sich laut dem Innenstadtverein über die Umsätze besonders erfreut, die vergleichbar und zum Teil besser wie an einem Einkaufssamstag im Dezember gewesen sein sollen. Außerdem sollen besonders viele Südtiroler nach Innsbruck gekommen sein.

ORF

Bei der ORF Radio Tirol Foxnight am Bozner Platz feuerten G.G. Anderson, Gilbert und Discoinferno die Tanzstimmung an, der auch ein Regenguss nichts anhaben konnte.

ORF

Auch Kirchen waren gut besucht

Gleichzeitig mit der Shopping- und Tanznacht fand auch zum zehnten Mal die Lange Nacht der Kirchen statt. Besonders in Innsbruck gab es einen regen Zustrom in die Kirchen der katholischen, evangelischen und orthodoxen Kirche. Offensichtlich haben viele die Tanz- und Shoppingnacht mit einem Besuch in einer der Innsbrucker Kirchen verbunden.