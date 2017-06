Zweifel an Holzers Seven Summits

Der blinde Bergsteiger Andy Holzer soll nicht auf allen sieben höchsten Gipfeln der Welt, den Seven Summits, gewesen sein. Laut dem Online Fachmagazin bergsteigen.com war Holzer am Denali auf einem Vorgipfel umgekehrt.

Am 21. Mai feierte Holzer seinen Gipfelsieg am Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt, damit habe er alle Seven Summits in der Tasche - mehr dazu in Andy Holzer hat den Mount Everest geschafft. Dem sei nicht so ganz, meint nun Andreas Jentzsch von bergsteigen.com.

Denali National Park and Preserve/Lizenz: Gemeinfrei

Er habe dies nach Zweifeln rund um die Seven Summits Geschichte recherchiert: 2008 habe Holzer die Besteigung des 6.194 m hohen Denali verkündet. Offenbar war er aber nur am Vorgipfel, dem Kahiltna Horn, rund 60 Meter unter dem Hauptgipfel. Das bestätigte Holzer auch selbst in einem Schreiben an bergsteigen.com.

Wann ist eine Besteigung gültig?

Dort wird Holzer zitiert, die widrigen Bedingungen hätten ihn glauben lassen, dass dieser Punkt als Schlechtwettergipfel seine Gültigkeit habe. Dem entgegen halten Alpinexperten aber, dass man erst am Gipfel ist, wenn man den Vermessungspunkt erreicht hat. Andy Holzer schaltete wegen der Vorwürfe einen Rechtsanwalt ein. Andy Holzer ist derzeit auf einem Vortrag in Italien und will sich in den nächsten Tagen zu den Vorwürfen äußern.