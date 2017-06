Kinder verbrannten sich in Rutsche

Rund um einen Unfall beim bekannten Hotel Stanglwirt in Going ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Zwei Urlauberkinder erlitten am Freitag auf einer eigentlich gesperrten Rutsche Verbrennungen.

120 Meter lang ist die Metallrutsche in der Kinderwellnesswelt des Stanglwirts und normalerweise führt sie Wasser. Von 12.00 bis 15.00 Uhr ist sie aber durch Absperrbänder und Ausschilderung täglich gesperrt. Sie führt in dieser Zeit kein Wasser und war an diesem Freitag dem strahlenden Sonnenschein ausgesetzt.

Schreiend aus der Rutsche geklettert

Kurz vor 14.00 Uhr beschlossen zwei deutsche Buben im Alter von acht und zehn Jahren trotz der Sperre zu rutschen. Die Haut der beiden Kinder traf auf das massiv aufgeheizte Metall und beide Buben erlitten Verbrennungen unbestimmten Grades. Schreiend kletterten sie aus der Röhre. Mitarbeiter des Stanglwirts alarmierten die Rettung. Einer der beiden Buben wurde ins Krankenhaus nach Salzburg gebracht, der zweite liegt in der Klinik Innsbruck. Jetzt wird ermittelt, ob eine Verletzung der Sorgfaltspflicht vorliegt.