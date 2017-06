Spannung vor Grüner Listenentscheidung

Am Samstag bestimmen die Tiroler Grünen bei ihrer Landesversammlung in Kals am Großglockner ihre Kandidaten für die Nationalratswahl im Oktober. Derzeit haben die Tiroler Grünen zwei Abgeordnete.

Bei der Versammlung wird vor allem um die beiden ersten Plätze auf der Liste gerungen. Nach seiner Kür zum grünen Spitzenkandidaten für die Innsbrucker Gemeinderatswahl tritt Georg Willi bei der Nationalratswahl am 15. Oktober nicht mehr an - mehr dazu in Willi grüner Spitzenkandidat in Innsbruck.

Die zweite Tiroler Grünen-Abgeordnete im Parlament Berivan Aslan kandidiert hingegen wieder und hat gute Chancen, die Grünen ohne Gegenkandidat auf Platz eins in die Wahl zu führen. Aslan habe sich als Frauen- und Konsumentensprecherin parteiübergreifend einen guten Ruf erarbeitet, heißt es in der Partei. Sie fungiere nicht nur als Verbindungsglied zwischen Zivilgesellschaft und Parlament, sondern habe durch ihre Social Media Aktivität auch einen direkten Draht zu vielen Menschen.

Heiß umkämpfter Platz zwei

Um den zweiten Listenplatz bewerben sich mehrere Kandidaten: Thomas Haidenberger, Bezirkssprecher von Osttirol, tritt dabei gegen Univ. Professor Heribert Insam an, gegen Josef Weissenbacher von der „Grünen Generation“, gegen die Unternehmensberaterin Dagmar Grohmann, das langjährige Grünen-Mitglied Charly Grill und den Unternehmer Dominique Niederkofler. Für Platz drei steigt Van der Bellen-Aktivistin Katharina Bachlechner-Lanser ins Rennen.

Wer das Rennen für sich entscheidet, wird sich bei der Landesversammlung der Grünen in Kals am Großglockner entscheiden. Weitere Kandidaturen sind bei den Grünen allerdings noch bis direkt vor der Landesversammlung möglich, ebenso ein Umsatteln, was den Listenplatz betrifft.

Wegweisende Wahl

Die Landesversammlung am Großglockner in Osttirol stattfinden zu lassen, sei keine zufällige Entscheidung gewesen, sagt Landessprecher Hubert Weiler-Auer, für den die Nationalratswahl nur der Auftakt ist vor der Innsbrucker Gemeinderats- und Tiroler Landtagswahl. Man wolle auch in den Regionen präsent sein, so Weiler-Auer.