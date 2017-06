Herwig van Staa feiert 75. Geburtstag

Der Tiroler Landtagspräsident und ehemalige Landeshauptmann Herwig van Staa (ÖVP) wird am Samstag 75 Jahre alt. Van Staa stieg spät in die Politik ein, an die Pension denkt die kantige Persönlichkeit lange noch nicht.

Van Staa tickte immer schon anders: Beim Parteitag 2005 demonstrierte er als wiedergewählter ÖVP-Parteiobmann mit 21 Liegestützen seine Fitness. Als „Zuagroaster“ legte der gebürtige Oberösterreicher in Tirol eine erstaunliche Politkarriere hin. 1994 wurde der ÖVP-Parteirebell mit seiner eigenen Liste „Für Innsbruck“ Bürgermeister der Landeshauptstadt. Er war unter anderem für Bauten wie die Bergisel-Sprungschanze verantwortlich.

In seine Amtszeit fiel auch eine Volksbefragung zu Olympia, die damals negativ ausging. Die nächste folgt jetzt im Herbst. Van Staa sagt, wenn es machbar und finanzierbar sei, dann sei er uneingeschränkt dafür, sie könnten nicht nur Tirol und Innsbruck bekannt machen sondern auch die Alpenstrategie, die ein wichtiges Ziel seiner Tätigkeit in der EU gewesen sei.

Van Staa setzte sich gegen Platter durch

2001 setzte sich Van Staa in einer Kampfabstimmung in der von internen Querelen zerrütteten Landes-ÖVP gegen seinen damaligen Konkurrenten Günther Platter durch und wurde Parteiobmann. 2002 löst er Wendelin Weingartner als Landeshauptmann ab.

Dieses Amt sei aber nie sein Ziel gewesen. Er habe schon immer Interesse an einer politischen Tätigkeit gehabt, habe sie aber eher im Nationalrat oder auf Bundesebene gesehen, so Van Staa. Es sei kaum vorstellbar gewesen, dass ein Zugereister noch dazu mit holländischen Namen für eine Spitzenposition in Tirol in Frage komme. „Es hat in der ganzen Geschichte von Innsbruck meines Wissens nicht einen Bürgermeister gegeben, der nicht zumindest Tiroler war.“

Mehrfacher Präsident

2008 übernahm Günther Platter das Amt des Landeshauptmanns, Van Staa wechselte auf den Sessel des Landtagspräsidenten. Nächstes Jahr wird er den Landtagspräsidenten lassen und er denkt schon an die Zeit nach dem Landtag. Mit großer Freude kümmere er sich um die Landesgedächtnisstiftung und sei Präsident des Alpenzoos, „da kann ich dann vielleicht etwas mehr tun, als ich jetzt mache“ und er sei auch Präsident des Österreichischen Schützenbundes.