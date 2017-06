Nahaufnahme mit den Poxrucker Sisters

Wenn Pop auf Volksmusik und mühlviertlerischen Charme trifft, kann es sich nur um die Poxrucker Sisters handeln. Die drei Schwestern verbinden in ihren Songs Moderne mit Tradition und berühren damit Zuhörer quer durch alle Altersgruppen.

Sie sind jung, frisch, musikalisch und bleiben dabei ihrer mühlviertlerischen Mundart treu: Das ist seit 2008 das Erfolgsrezept der Poxrucker Sisters.

Kevin Rieseneder

Sabine Wallner hat Stefanie, Christina und Magdalena Poxrucker bei ihrem Live-Konzert in Tirol zum Gespräch getroffen. Am Sonntag, den 11. Juni erzählen die drei Frauen in der Nahaufnahme mehr über sich und ihren besonderen Musikstil - verortet zwischen Andreas Gabalier, Radio Tirol und Ö3:

Sendungshinweis:

„Nahaufnahme“, 11.06.2017,

13.00 bis 14.00 Uhr

Würden sie sich selbst in eine Schublade zwischen Neuer Volksmusik und Dialektpop einordnen? Wie wohl fühlen sie sich im „Heimat-Eck“ und was spielt der liebe Gott für eine Rolle in ihrem Leben?

Die Hörerinnen und Hörer von Radio Tirol erwarten am Sonntag also vier Frauen, viele Fragen, noch mehr Antworten und ebenso viel Musik von den Poxrucker Sisters. Diese stellen derzeit auch in Tirol ihr neues Album „In olle Foarbn“ in Live-Konzerten vor.

