Nach tödlicher Kuhattacke: Hunde sollen weichen

Hunde sollen sich in den Bergen in Zukunft nicht mehr in der Nähe von Mutterkuhherden aufhalten können. Dieser Vorschlag von Bauern wird derzeit in der Landwirtschaftskammer diskutiert. Anlass ist die tödliche Kuhattacke vom Mittwoch in Erl.

Es gebe die Überlegung, so der Direktor der Landwirtschaftskammer Ferdinand Grüner, dass man für Wanderer mit Hunden in den Tiroler Bergen nur noch „gelenkte Wege“ freigibt. Das müssten Wege sein, so Grüner im „Tirol heute“-Interview, die nicht an Mutterkuhherden vorbeiführen.

Direktor der LW-Kammer in „Tirol heute“ Ähnlich wie für Mountainbiker könnten Wege in den Bergen vorgegeben werden, auf denen sich Mutterkühe und Hunde nicht kreuzen, wünschen sich manche Bauern.

Almwirtschaft nicht in Frage stellen

Die Landwirtschaftskammer selbst stehe diesem Vorschlag einiger Mitglieder allerdings „skeptisch gegenüber“, so Grüner. Beschränkungen für Hundebesitzer gingen mit „Ausweisungen und Verboten“ einher. Eine solche Maßnahme müsse man sich „noch gut überlegen“. Klar ist für den Bauernvertreter allerdings, dass man die „Almwirtschaft nicht in Frage stellen könne“ und dass man Mütterkühe nicht im Tal lasse. Auch schloss der Interessensvertreter aus, die Kälber von den Kühen zu trennen. Das widerspreche der Mutterkuhhaltung, sagte Grüner.

ORF

Der Vorfall in Erl, bei dem eine 70-jährige Einheimische, die mit ihrem Hund und einer weiteren Hundebesitzerin im Kranzhorngebiet bei Erl unterwegs war und von einer Mutterkuhherde getötet wurde, sei „sehr bedauerlich und tragisch“, so Grüner - mehr dazu in 70-Jährige stirbt nach Kuhattacke.

Man werde weiterhin an der Bewusstseinsbildung der Freizeitsportler arbeiten. Dieser Prozess habe bereits 2014 begonnen, als im Stubaital eine deutsche Hundebesitzerin von Mutterkühen getötet wurde. Nun klagen der Witwer und der Sohn der verstorbenen Frau in einem Zivilverfahren auf Schadenersatz - mehr dazu in Kuhattacke: Keine einvernehmliche Lösung.

ZOOM.Tirol

Das Wandern mit Hunden im Bereich von Mutterkuhherden sei „einfach gefährlich“, so Grüner. Dieses Wissen um die Gefahr müsse den Hundebesitzern weiterhin deutlich gemacht werden.