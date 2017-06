Bundesregierung unterstützt Olympia 2026

Die Bundesregierung unterstützt nun offiziell eine mögliche Bewerbung Tirols für die Olympischen Winterspiele 2026. Die Unterstützungszusage sei durch den Ministerrat am Mittwoch „in Anbetracht der nationalen Bedeutung“ erfolgt.

Nun werde geprüft, wie und in welchem Ausmaß der Bund im Rahmen einer Bundeshaftung oder anderer Finanzierungsmöglichkeiten einen angemessenen Beitrag für die Finanzierung leisten könne, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

TVB Innsbruck / Olympiaworld Innsbruck

Erarbeitung eines Sicherheitskonzepts

Darüber hinaus erstellt das Innenministerium in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern ein Sicherheitskonzept, um die gefahrlose Durchführung der Veranstaltung gewährleisten zu können.

„Die vorliegende Unterstützungszusage des Bundes ist ein starkes Signal und eine gute Basis für eine mögliche Bewerbung der Olympiaregion Innsbruck/Tirol“, zeigte sich Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) erfreut. Die vom Land Tirol in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie wird am 21. Juni vorliegen. Im Herbst soll dann die Tiroler Bevölkerung in einer Volksbefragung „Ja“ oder „Nein“ zu einer Olympia-Bewerbung sagen - mehr dazu in Keine Olympischen Spiele ohne Ja der Tiroler.

Links: