Vermummte sprengen Bankomat in Osttirol

Der Bankomat einer Filiale der Sparkasse in Nußdorf/Debant (Bezirk Lienz) ist am Donnerstag gegen 3.50 Uhr gesprengt worden. Die Polizei geht von drei Tätern aus. In einem nahen Feld wurden geleerte Geldkassetten gefunden.

Die Täter sprengten gegen 3.50 Uhr den Bankomat. Sie entwendeten die Geldkassetten und flüchteten damit über ein angrenzendes Feld. Dort ließen sie die geleerten Kassetten zurück.

ORF/Hippacher

Vermutlich mit Auto geflüchtet

Die Polizei geht derzeit von drei vermummten Tätern aus. Eine Augenzeugin, die durch die Detonation wach wurde, beobachtete die Täter, wie sie in ein angrenzendes Feld flüchteten und verständigte die Polizei. Die Täter dürften mit einem dort geparkten Auto geflüchtet sein.

Der Bankomat wurde total zerstört. Wie viel Geld gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Welcher Sprengstoff verwendet wurde, ist noch nicht klar. Die Polizei gehe davon aus, dass die Täter im Vorfeld die Bank ausgekundschaftet hätten und erhoffe sich diesbezüglich Hinweise aus der Bevölkerung, so Christoph Hundertpfund vom Landeskriminalamt. Die Ausführung der Tat lässt die Polizei auf Profis schließen.