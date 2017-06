Schwere Vorwürfe gegen LKA im Fall Lucile

Im Mordfall Lucile hat die deutsche „Badische Zeitung“ am Mittwoch schwere Vorwürfe gegen die Tiroler Ermittler erhoben. Diese seien nicht in der Lage gewesen, den Täterkreis einzugrenzen. Das Landeskriminalamt wies die Vorwürfe umgehend zurück.

In der Nachbetrachtung stellen sich auch in gelösten Kriminalfällen oft noch Fragen. Im Fall Lucile stellte diese Fragen aktuell die „Badische Zeitung“, die Freiburg und Südbaden mit Informationen beliefert. Zum Wirkungsbereich der Zeitung gehört sowohl Endingen, in dem im November 2016 eine deutsche Joggerin brutal missbraucht und ermordet wurde, als auch Freiburg, wo am Freitag der mutmaßliche Täter, ein 40-jähriger Rumäne, verhaftet wurde - mehr dazu in Mordfall Lucile: So kam die Kripo zum Täter.

Polizei

Kein Kommentar aus LKA

Die Zeitung wirft die Frage auf, warum die Tiroler Polizei nicht erkannt habe, dass die als Mordwaffe verwendete Hubstange der Lkw-Marke Iveco zuzuordnen sei und dass am Wochenende des Mordfalls nur 13 Iveco-Lkws in Tirol unterwegs gewesen sein sollen. Das ergebe sich, so das Blatt, aus Mautdaten, die die Tiroler Staatsanwaltschaft beim Mautbetreiber eruriert habe. Es werden den Tiroler Ermittlern konkret „Versäumnisse“ vorgeworfen, ohne die man schon 2014 den Mörder von Lucile hätte finden können.

Der Leiter des Landeskriminalamts, Walter Pupp, wollte die Vorwürfe am Mittwoch nicht näher kommentieren. Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens und aus taktischen Gründen würden seitens des Landeskriminalamts Tirol derzeit keine weiteren Details zu den Ermittlungsergebnissen bekanntgegeben, so Pupp.

Weiterer Mord an Frau wird überprüft

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Mörders der beiden jungen Frauen wird nun auch ein Verbrechen in Rumänien überprüft. 2004 war dort eine 27-jährige Anhalterin vergewaltigt und erwürgt worden, so die dpa am Mittwoch unter Berufung auf die rumänische Staatsanwaltschaft. Die Tat hatte sich laut dpa in einem Wald bei Vaslui nahe der Grenze zu Moldawien ereignet.

Das Verbrechen sei den Taten im Tiroler Kufstein und in Endingen bei Freiburg in Deutschland sehr ähnlich. Der 40-Jährige stamme ursprünglich aus der Gegend um Vaslui, hieß es. Zuletzt lebte und arbeitete der mutmaßliche Täter in der Umgebung von Freiburg. Er war Ende vergangener Woche festgenommen worden.

Link: