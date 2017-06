Blitzschlag verletzt zwei Frauen in Innsbruck

In Innsbruck sind am Dienstagnachmittag zwei Tirolerinnen durch einen Blitzschlag verletzt worden. Sie wurden während eines Spaziergangs vom Gewitter überrascht. Eine der Frauen musste zur Beobachtung auf die Intensivstation der Klinik Innsbruck.

Es war ein kurzes aber sehr heftiges Gewitter, das kurz vor 17.00 Uhr Uhr mit Blitz, Sturm und Hagel über Innsbruck niedergegangen ist. Zwei Frauen waren zu dieser Zeit am Innufer in der Nähe des Flughafen unterwegs, als ein Blitz unmittelbar neben ihnen in einen Baum einschlug.

zeitungsfoto.at

Ast dürfte auf eine Frau gefallen sein

Eine 61-jährige wurde vom Blitz getroffen. Ihre 30-jährige Begleiterin verletzte sich beim Sturz durch die Wucht des Blitzes leicht. Auch ein Ast des Baumes, in den der Blitz eingeschlagen hat, dürfte laut Polizei auf eine der Frauen gefallen sein. Die ältere Frau wurde zur Beobachtung in die Intensivstation der Klinik Innsbruck gebracht. Sie konnte mittlerweile auf die Normalstation verlegt werden.