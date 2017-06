Illegales Glücksspiel: Tankstelle geschlossen

Wegen illegalen Glücksspielbetriebs hat das Strafamt der Landespolizeidirektion am Dienstag eine Tankstelle in Innsbruck vorübergehend geschlossen. Zwei Spieler wurden auf frischer Tat beim Glücksspiel erwischt.

In der Tankstelle im Innsbrucker Stadtteil Reichenau gab es laut Polizei bereits in den Jahren 2015 und 2016 Übertretungen nach dem Glücksspielgesetz. Schon damals wurde mit der Schließung des Betriebs gedroht. Bei einer Kontrolle am Dienstag entdeckten die Beamten der Finanzpolizei und Polizisten an der Rückseite der Tankstelle einen Container, der mit einer Glocke und einer Kamera gesichert war.

Zeitungsfoto.at

Spieler in Container auf frischer Tat erwischt

Im Container befanden sich zwei Glücksspielautomaten, Überwachungskameras übertrugen die Bilder aus dem Container zur Kassa der Tankstelle, sodass für die Beamten der Zusammenhang zwischen Tankstellenbetrieb und illegalem Glücksspielbetrieb gegeben war.

Zwei Gäste konnten die Beamten beim Spielen auf frischer Tat ertappen. Sie sagten als Zeugen aus, dass sie Walzenspiele mit entsprechenden Geldeinsätzen spielten. Während der Kontrolle wurden die beiden Automaten ferngesteuert deaktiviert.

Zeitungsfoto.at

Das Strafamt ließ die Tankstelle vorübergehend schließen, die Finanzpolizei beschlagnahmte die Automaten. Gegen den Tankstellenpächter wird ein Strafverfahren nach dem Glücksspielgesetz eingeleitet.