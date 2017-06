Unternehmer setzen auf Ideen von Studenten

Bei den Innovation Days in Innsbruck treffen am Mittwoch fünf Tiroler Unternehmen auf Start-ups und Studenten. 48 Stunden lang tüfteln sie gemeinsam an neuen Produkten und Dienstleistungen.

Rund 120 Studierende der Universität Innsbruck, FH Kufstein, MCI, FH Vorarlberg, Universität Trient und Freier Universität Bozen entwickeln bei den Innovation Days innerhalb von 48 Stunden Lösungen für die beteiligten Unternehmen Swarovski, Feratel, Gutmann, Sun Kid und die Stadtwerke Wörgl.

Fragestellung der Unternehmen in Kurzvideos

Sun Kid sucht zum Beispiel neue Angebote und innovative Attraktionen für den Familienberg der Zukunft, Gutmann will als privater Strom- und Gasanbieter seinen Kunden den online-Wechsel vereinfachen. Feratel will das Live-Bild so gestalten, um damit die Gäste der Zukunft anzusprechen. Swarovski sucht eine neue digitale Lösung, die der Hektik und der emotionalen Unausgewogenheit unseres Zeitalters entgegenwirkt.

Und die Stadtwerke Wörgl fragen: „Wie schaffen wir es, uns in Zeiten zunehmender Vernetzung aktiv für die Gesellschaft zu engagieren und Lebensqualität von einer privaten zu einer öffentlichen und kollektiven Angelegenheit zu machen? Kann ‚mindful business‘ ein Gegentrend zur radikalen Digitalisierung sein? Wie können wir Sinn und Sinnlichkeit ergreifen?"

Teams werden von Coaches unterstützt

Um 17.00 Uhr bilden sich am Mittwoch die Teams, die dann 48 Stunden Zeit haben, um die besten Lösungen für die Firmen zu finden. Die Teams bringen idealerweise Techniker, Designer und Betriebswirtschafter zusammen. Bei der Ausarbeitung ihrer Lösungsansätze werden die Teams während der Innovation Days von Unternehmenspartnern und Mentoren/Coaches unterstützt. Nach 48 Stunden präsentieren die Teams ihre Ergebnisse im Rahmen einer kleinen Ausstellung.

