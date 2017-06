Deutlich weniger Privat- und Firmenpleiten

Die Tiroler Wirtschaft bleibt stabil. Im Vorjahr ging die Zahl der Unternehmenspleiten um über acht Prozent zurück. Besonders auffallend in der Halbjahresbilanz des Kreditschutzverbandes ist die Zahl der Privatinsolvenzen.

Die Zahl der Privatinsolvenzen ging in Tirol im ersten Halbjahr um 49,2 Prozent zurück. In Tirol gab es heuer 154 Schuldenregulierungsverfahren. Es habe aber nichts damit zu tun, dass derzeit weniger Privatpersonen verschuldet wären. Der Hintergrund liege in einer Gesetzesankündigung der Bundesregierung, die auch Konsumschuldnern in Zukunft ein viel einfacheres Loswerden ihrer Schulden ermöglichen soll.

KSV1870 mit scharfer Kritik an Novelle

Deshalb warten viele zahlungsunfähige Personen mit einem Insolvenzantrag zu, um dann in den Genuss der billigen Entschuldung zu kommen. Der Kreditschutzverband von 1870 übt übrigens scharfe Kritik an dieser geplanten Novelle - damit würde den Schuldnern auf Kosten der Allgemeinheit entgegengekommen.

Der KSV1870 rechnet damit, dass ab unabhängig davon, ob die geplante Gesetzesnovelle in Kraft tritt oder nicht, eine Flut an Insolvenzeröffnungsanträgen eingebracht wird.

141 Firmenpleiten im ersten Halbjahr

Die Zahl der Firmenpleiten ging im ersten Halbjahr in Tirol um 8,4 Prozent zurück, wobei insgesamt 141 Insolvenzen von Unternehmen registriert wurden. Im ersten Quartal 2017 fiel der Rückgang doch deutlich - 14,9 Prozent - aus, wobei bis zum Ende des ersten Halbjahrs 2017 dieser Trend eine Abschwächung erfuhr. Betrachtet man das Insolvenzniveau über einen Zeitraum von fünf Jahren, seien die Pleitezahlen in Tirol immer sehr niedrig.

Großpleiten blieben 2017 - wie bereits in den letzten Jahren - in Tirol aus. Diese positive Entwicklung stützt den Tiroler Arbeitsmarkt entsprechend. In den ersten sechs Monaten 2017 fiel die von Pleiten betroffene Zahl der Dienstnehmer mit 234 nach KSV-Angaben erfreulich niedrig aus.

