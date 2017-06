Staugefahr bleibt auch nach Pfingsten

Das Pfingstwochenende hat mit einem langen Stau am Samstag begonnen. Auch nach dem Wochenende könnte es zu Staus kommen. Pendler, Urlauber und Schwerverkehr könnten am Dienstag zur Belastungsprobe auf Tirols Straßen werden.

Vom Brenner bis Wörgl, von Zirl bis Innsbruck herrschte am Samstag fast durchgehend Stau. Auch die Fernpassroute war komplett überlastet. Alle Staus zusammengerechnet geht die Tiroler Polizei von etwa 140 Kilometern Staulänge aus. An einen solchen Stautag könne sich auch die Polizei bisher nicht erinnern, erklärte Markus Widmann, Leiter der Verkehrspolizei.

ORF

Informationen über den zu erwartenden Reiseverkehr gab es bereits im Vorfeld, eigentlich sei man davon ausgegangen, dass viele Reisende auf andere Fahrzeiten ausweichen würden. „Offensichtlich wollten aber nahezu alle Reisenden am Samstag fahren“, erklärte Widmann weiter.

Mehr Unfälle als im Vorjahr

Am Pfingstwochenende gab es auf Tirols Straßen mehr Unfälle als im Vorjahr - mehr dazu in Schwere Unfälle am Pfingstwochenende und Mann nach Unfallfahrt schwer verletzt. Todesopfer gab es bisher aber keines. Zu den vielen Unfällen habe sicher das schöne Wetter am Samstag beigetragen, es habe geradezu zu Ausflugsfahrten eingeladen, so Widmann.

Staus auch am Dienstag zu erwarten

Auch für Dienstag sei man bei der Verkehrspolizei bereits für Staus gerüstet. Ab 5 Uhr früh rechne man nach dem Feiertag mit Schwerverkehr. Zwischen 6 und 7 Uhr früh kommen dann die Pendler dazu. Autofahrern rät die Polizei, frühzeitig loszufahren und mit Verzögerungen zu rechnen.