Schwere Unfälle am Pfingstwochenende

Zwei Motorradfahrer sind am Montag in Ötz mit einem Auto zusammengestoßen, die beiden wurden schwer verletzt. In der Nacht auf Montag fuhr ein 24-jähriger Zillertaler auf einen Mauervorsprung auf, sein Auto flog dadurch 20 Meter durch die Luft. Der Lenker war alkoholisert.

In Ötz sind am Montagnachmittag zwei Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Eine 59-jährige Autofahrerin musste wegen des Verkehrs stark abbremsen, einer der beiden nachkommenden Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er stürzte auf die Fahrbahn, sein Motorrad prallte gegen das stehende Auto und den zweiten, ebenfalls stehenden Motorradfahrer. Dadurch wurde der zweite Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geschleudert, dort prallte er gegen ein entgegenkommendes Auto.

zeitungsfoto.at

Die beiden deutschen Motorradfahrern wurden schwer verletzt, sie wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams gebracht. Die 59-jährige Autofahrerin blieb laut Polizei unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Zell am Ziller: Auto flog 20 Meter durch die Luft

In der Nacht auf Montag war ein 24-jähriger Autofahrer auf der Zillertal-Dörferstraße unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam der 24-jährige Autofahrer auf die rechte Fahrbahnseite. Das Auto prallte auf einen Mauervorsprung, hob dort ab und flog etwa 20 Meter durch die Luft. Es landete mit den Rädern wieder auf der Fahrbahn und kam zum Stillstand.

ZOOM.Tirol

Der Fahrer und seine zwei Insassen, ein 24-jähriger und ein 20-jähriger Mann, konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Sie wurden von Ersthelfern, der Rettung und dem Notarzthubschrauber versorgt. Der Lenker und sein Beifahrer wurden in die Klinik Innsbruck gebracht, der Insasse auf der Rückbank wurde im Krankenhaus Schwaz versorgt. Ein Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv.