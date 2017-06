Terrorprozess wird neu aufgerollt

Das Verfahren gegen einen Iraker wird am Dienstag am Landesgericht Innsbruck neu begonnen. Der Mann war im September wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden, wegen eines Formfehlers musste das Urteil wieder aufgehoben werden.

Zu zweieinhalb Jahren Haft hatte das Innsbrucker Landesgericht den 29-jährigen Asylwerber im September verurteilt - mehr dazu in Haftstrafen nach Terrorprozessen. Der Iraker hatte sich im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) im Irak wissentlich einer brutalen Terrormiliz angeschlossen. Die Anklage warf dem Mann vor, Leibwächter des Anführers der Miliz gewesen zu sein und mit dieser gegen den IS im Straßenkampf in Babel und Tikrit gekämpft zu haben.

Urteil ungültig wegen Formfehlers

Aus der Gerichtsentscheidung geht aber nicht hervor, warum das Landesgericht Innsbruck für dieses Delikt zuständig ist. Weil diese Feststellung fehlt, habe der Oberste Gerichtshof das Urteil wieder aufgehoben, heißt es vom Innsbrucker Landesgericht. Am Dienstag begann der Prozess von Neuem.

Staatsanwalt: Zuständigkeit gegeben

„Es bestehe eine Zuständigkeitsproblematik, weil ein Ausländer im Ausland eine Straftat begangen hat“, meinte der Staatsanwalt. Da Österreich aber niemanden in den Irak zur Strafverfolgung ausliefere, sei die Zuständigkeit gegeben, fügte er hinzu.

Der Verteidiger sah die Sachlage jedoch völlig anders. „Österreich kann keinesfalls zuständig sein“, erklärte der Rechtsanwalt. Außerdem habe sein Mandant in seiner Heimat gegen den IS gekämpft, also seine Heimat unterstützt. „Er hat sich für seinen Staat eingesetzt“, betonte der Verteidiger.