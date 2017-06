Mann nach Unfallfahrt in Lebensgefahr

Ein 26-jähriger Mann hat sich Sonntagabend in Ellmau (Bezirk Kitzbühel) bei einer Unfallfahrt lebensgefährlich verletzt. Zuerst fuhr er frontal gegen einen Baum, dann rammte er ein Auto, bis er schließlich in einen Graben fuhr und in einem Feld landete.

Weshalb der 26-jährige Einheimische die Unfallserie verursachte, ist derzeit noch unklar, laut Polizei können gesundheitliche Probleme nicht ausgeschlossen werden. Der Mann fuhr kurz vor 21.00 Uhr mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit vom Siedlungsgebiet Föhrenwald in Richtung Süden. Dabei rammte er frontal einen Baum am Fahrbahnrand, der durch die Wucht des Aufpralls entwurzelt wurde. Anstatt stehenzubleiben setzte der 26-Jährige aber seine Fahrt fort und rammte beim Schwimmbad-Parkplatz einen parkenden Pkw, der sich durch den Anprall um die eigene Achse drehte.

ZOOM.Tirol

Unbeirrt setzte der Mann seine Fahrt fort und durchstieß eine Absperrung. Das Fahrzeug flog in einen zwei Meter tiefen Graben und landete nach etwas 100 Metern in einem angrenzenden Feld.

ZOOM.Tirol

Der Einheimische erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.