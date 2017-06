Wahl der Jause erspart dem Berg Müll

Den Weltumwelttag nimmt der Alpenverein zum Anlass, um auf die Aktion „Saubere Berge“ aufmerksam zu machen. Schon seit 1970 wird beständig daran gearbeitet, Müll am Berg zu verhindern. Getan hat sich seitdem einiges.

Immer mehr Menschen suchen Erholung am Berg. Das belastet zwar die Natur, gleichzeitig steigt aber auch das Umweltbewusstsein, sagt Peter Kapelari vom Innsbrucker Alpenverein.

Lang dauernder Verrottungsprozess

Im Vergleich zu früheren Zeiten habe bereits sehr wohl ein Umdenken stattgefunden. Noch lebe man aber nicht in der heilen Welt, erläutert Kapelari weiter. Viele Menschen gingen noch recht achtlos mit scheinbar unbedenklichem Müll wie z.B. Papiertaschentüchern, Bananen- oder Orangenschalen um. Hoch droben am Berg bräuchte dieser Müll etliche Jahre um zu verrotten.

Deshalb stehen auf allen Schutzhütten in Tirol Automaten mit abbaubaren Müllsäcken. Schilder weisen darauf hin, gegebenenfalls auch den Müll von anderen mit ins Tal zu nehmen.

Jause richtig vorbereiten

In Zusammenarbeit mit dem Umweltprogramm der UN geht der Alpenverein jetzt noch breiter an die Öffentlichkeit. Denn schon die Vorbereitung auf den Wandertag kann den Unterschied machen. Schon beim Einkauf bzw. beim Packen der Wanderjause kann darauf geachtet werden, nicht zu viel Verpackungsmaterial mitzunehmen, sondern die Jause in eigene Dosen und Boxen zu verpacken. So werde der Müll erst gar nicht auf den Berg gebracht, so Kapelari weiter.

Außerdem wird auch mit den Hüttenwirten zusammengearbeitet, um auch dort den Abfall umweltgerecht zu entsorgen.

