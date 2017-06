Grillfleisch und Baustellen-Ampel gestohlen

Zwei Diebstähle mit ungewöhnlichem Diebesgut beschäftigen die Polizei in Tirol. Im Unterland wurden in der Nacht auf Samstag saftige Steaks und Hendln gestohlen. Im Ötztal ließen Unbekannte eine Baustellenampel mitgehen.

500 Steaks, 180 Schnitzel und 20 Grillhendl waren in Schwoich in einem Kühlanhänger eingelagert. Fleisch, das für das große örtliche Pfingstfest angeliefert wurde. In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Täter den versperrten Anhänger aufgebrochen und das vakuumierte und portionierte Fleisch entwendet. Am Samstag gegen 9.45 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt und Anzeige erstattet.

Baustellenampel aus Verankerung gerissen

Die Polizei in Sölden sucht ebenfalls nach Zeugen eines Vorfalls auf der Gurgler Straße in Obergurgl. In der Nacht auf Samstag haben dort unbekannte Täter eine Baustellenampel gewaltsam aus der Verankerung gerissen und mitgenommen. Anhand der herumliegenden Plastikstücke kann davon ausgegangen werden, dass die Ampel dabei beschädigt wurde. Die Schadenshöhe liegt im Bereich eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.