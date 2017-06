Pfingsten ist Zeit für Firmungen

Hunderte junge Menschen machen sich an diesem Wochenende auf den Weg in die Kirche, um sich das Sakrament der Firmung zu erhalten. Als Gefirmte sollen die Jugendlichen dann auch Verantwortung in Kirche und Gesellschaft übernehmen.

Allein in der Diözese Innsbruck werden heuer rund 3.500 junge Menschen gefirmt, zu Pfingsten empfangen sie in 26 Pfarren das Sakrament, das sie im Glauben und im Guten bestärken soll.

Vorbereitung mit Begleitung

Der Firmung geht in der Regel eine längere Vorbereitung voraus, die von ehrenamtlichen Firmhelferinnen und Firmhelfern geleitet wird. Gemeinsame Wochenenden, Tage für und mit Firmpaten, Wallfahrten und Jugendgottesdienste gehören ebenso zum Programm wie die Aktion „Just one world“, die junge Menschen zu solidarischem Handeln anregen und ermutigten soll. So haben sich Firmgruppen mit der Situation von Jugendlichen in einem Slum bei Nairobi auseinandergesetzt und haben Spenden gesammelt, um ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen.

Link:

Diözese Innsbruck