Verdächtiger im Mordfall Lucile gefasst

Deutsche Polizisten haben einen rumänischstämmigen Fernfahrer festgenommen. Er steht im Verdacht, 2014 die französische Studentin Lucile in Kufstein ermordet zu haben. Er soll auch eine deutsche Joggerin getötet haben.

Am Freitag wurde der Fernfahrer laut ersten Informationen des Landeskriminalamtes in Deutschland festgenommen. Die Tiroler Polizei bestätigte damit einen Bericht der deutschen „Bild“-Zeitung vom Freitag. Bei dem Verhafteten soll es sich um einen rumänischen Fernfahrer handeln, der im Raum Freiburg arbeitet. Er soll vergangenen November auch eine deutsche Joggerin in Endingen (Baden-Württemberg) getötet haben. Am Samstagnachmittag soll dazu eine Pressekonferenz der deutschen Polizei stattfinden.

Neue Hinweise mit Phantombild

Die deutschen Ermittler kamen dem mutmaßlichen Täter offenbar durch neue Hinweise auf die Spur. Anfang April hatten die Beamten ein neues Phantombild veröffentlicht. Damit fahndeten sie nach einem Mann zwischen 50 und 55 Jahren, der etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und womöglich Lkw-Fahrer ist. Hinweis darauf war das Tatwerkzeug im Fall Lucile, der Täter tötete die Studentin mit einer Eisenstange, die als Hebelwerkzeug für Lkw benutzt wird.

Endlich Klärung für Fall Lucile?

Lucile, eine 20-jährige Austauschstudentin, wurde vor drei Jahren ermordet am Innufer in Kufstein aufgefunden - mehr dazu in Neue Ansätze im Mordfall Lucile. Nach dem Mord an einer deutschen Joggerin im vergangenen Herbst waren sich die Ermittler sicher, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handle - mehr dazu in Lucile: Alle Hoffnung liegt auf DNA.