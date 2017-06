Starker Lkw-Verkehr am Pfingstwochende

Das Pfingstwochende ist gleichzeitig auch ein starkes Reisewochenende. Vor allem der italienische Nationalfeiertag am Freitag und das damit verbundene Lkw-Fahrverbot könnten am Samstag für Staugefahr sorgen.

Auf der Inntalautobahn und der Brennerautobahn werden am Samstag viele Lkws unterwegs sein, warnte die Tiroler Polizei. Gemeinsam mit dem Reiseverkehr Richtung Süden könnte das für Staus sorgen. Mit Behinderungen ist aber auch über den Fernpass, den Reschenpass, auf der Zillertal- und Achenseestraße und auf der Loferer und der Seefelder Straße zu rechnen. Auch am Dienstag rechnet die Verkehrspolizei mit zähem Verkehr, ab dann rollt der Schwerverkehr wieder. Tiroler Pendler sollten auf der Inntalautobahn am Dienstag mit längeren Anfahrtszeiten rechnen, so die Polizei.

ORF/Schönherr

Tranitforum fordert Blockabfertigung

Angesichts der zu erwartenden Lkw-Kolonnen nach den Feiertagen forderte das Transitforum in einer Aussendung Blockabfertigungen für Lkws an den Staatsgrenzen zu Deutschland und Italien. So könnte der Pendler-und Berufsverkehr ungestört fließen, außerdem würden Lärm-und Abgasbelastungen vermieden, erklärte Fritz Gurgiser vom Transitforum die Forderung.

Vom Land heißt es, das sei nicht möglich, da es gesetzwidrig sei, erklärte Bernhard Knapp, Leiter der Verkehrsabteilung beim Land Tirol. Damit würde man das Stauproblem nur über die Grenze verschieben, und eine Prozessflut von deutschen Frächtern oder auch dem Bundesland Bayern riskieren. Für Tunnel gäbe es ein besonderes Sicherheitsgesetz, das solche Blockabfertigungen möglich mache, um flüssigen Verkehr zu gewährleisten, für Autobahnen sei das aber nicht möglich, so Knapp. Zudem sei dem Umweltgedanken mit Blockabfertigungen nicht gedient, Lkws würden dann ja nicht aufhören zu fahren, sondern nur zeitlich verzögert fahren.