Tiroler Landwirte: Gemeinsam Stärke zeigen

Bei der Verarbeitung und der Vermarktung wollen Tirols Landwirte künftig stärker zusammenarbeiten. Dafür gibt es mehr öffentliche Gelder. Bei der Sitzung der österreichischen Agrarlandesräte im Zillertal war aber auch der Ausstieg der USA aus dem Pariser Klima-Abkommen Thema.

Die Milchkrise scheint langsam überstanden. In der Krisenzeit habe sich gezeigt, dass die kleinen Tiroler Spezialbetriebe mit Heumilch und besonderen Käsesorten sehr stark waren. Zu kleine Betriebe haben aber am europäischen Markt kaum Chancen. Bund und Land fördern deshalb die Zusammenarbeit kleiner Betriebe bei der Vermarktung und der Verarbeitung. Ein Beispiel sei die neue Käseschneide- und Verpackungsanlage im Zillertal, so Agrarlandesrat Josef Geisler (ÖVP) - mehr dazu in Gemeinsame Verpackungsanlage für Käse.

ORF

Regionalität statt Weltmarkt

Die Strategie müsse sein, dass Produkte hergestellt werden, die die Kunden verlangen, wie eben geschnittenen Käse. Gute neue Produkte brauchen aber auch Produzenten, Junge sollen deshalb motiviert werden, in der Landwirtschaft zu bleiben. „Die Milchpreise entwickeln sich positiv, in dieser Aufbruchsstimmung wollen wir Jungübernehmer besonders fördern“, erklärte Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) bei der Sitzung im Zillertal. Es lohne sich wieder, in die Landwirtschaft einzusteigen und zu investieren. Da sei die Jungübernehmer-Förderung besonderes wichtig, weil darunter besonders innovative Betriebe fallen. „Das Signal ist jetzt anpacken, jetzt investieren, jetzt ist der richtige Zeitpunkt“, so Rupprechter weiter.

ORF

Klare Worte zu USA und Klima-Abkommen

Die Teilnehmer bei der Sitzung der österreichischen Agrarlandesräte zeigten sich fassungslos zum geplanten Ausstieg Donald Trumps aus dem Pariser Klima-Abkommen. „Es macht mich als Vater von vier Kindern zornig, wie ein einzelner Mensch mit unglaublicher Ignoranz und Arroganz die Zukunft unserer Kinder gefährdet“, zeigte sich Umweltminister Rupprechter aufgebracht.

Man sehe aber einen Solidarisierungseffekt weltweit, bei dem viele Länder klargemacht hätten, man werde mit dem US-Präsidenten nicht neu verhandeln, sondern die Verantwortung wahrnehmen und das Pariser Abkommen umsetzen. Östereich befinde sich da in guter Gesellschaft und werde bei seiner Haltung bleiben, hieß es bei der Sitzung weiter.