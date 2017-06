Unfall: Baby aus Kinderwagen geschleudert

Großes Glück hat am Donnerstagnachmittag ein Baby in Wörgl gehabt. Es wurde im Zuge eines Verkehrsunfalls aus dem Kinderwagen auf die Straße geschleudert, erlitt dabei aber nur leichte Verletzungen. Der Unfall passierte auf einem Schutzweg.

Am späteren Nachmittag überquerte die Tante des Babys mit dem Kinderwagen die Loferer Straße in Wörgl ordnungsgemäß auf dem Zebrastreifen. Ein junger einheimischer Lenker dürfte die beiden übersehen haben und touchierte am Zebrastreifen den Kinderwaagen. Zehn Meter weiter blieb der Lenker mit seinem Wagen stehen.

Zoom.Tirol

Der Kinderwagen stürzte nach dem seitlichen Zusammenprall um und das Baby wurde auf die Straße geschleudert. Dabei erlitt es laut Polizei einige Prellungen aber offenbar keine schwereren Verletzungen. Es wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die Tante blieb unverletzt, der Lenker erlitt einen Schock.