Agrar-Politiker treffen sich im Zillertal

Eine Tag nach dem Weltmilchtag treffen am Freitag im Zillertal die Landwirtschaftsreferenten der Bundesländer mit Minister Andrä Rupprechter (ÖVP) zusammen. Bei dem Treffen geht es vor allem um die Vermarktung heimischer Lebensmittel.

Dass sich die Landesräte und der Minister im Zillertal treffen, ist kein Zufall. Die dortige Heumilchregion zeigt, wie regionale Wertschöpfung funktionieren kann. Die Sennereien bieten 120 Arbeitsplätze und verarbeiten die Milch der 1.000 Heumilchbauern hauptsächlich zu hochwertigen Käsespezialitäten.

ErlebnisSennerei Zillertal

Faire Preise für Bauern

Neben den Abgeltungen für öffentliche Leistungen geht es für den Tiroler Agrarreferenten Josef Geisler (ÖVP) vor allem darum, den Bauern faire Produktpreise zu ermöglichen. Dazu müssten Bund und Länder in den nächsten Jahren noch größere Anstrengungen unternehmen. Die Tagung beginnt am Freitagvormittag in Mayrhofen.