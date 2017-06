Zwei Drittel weniger Heu in Osttirol

Der erste Heuschnitt ist heuer für die Osttiroler Bauern ernüchternd. Sie fuhren um zwei Drittel weniger Heu ein, als sonst üblich. Auch bei Getreide ist das Wachstum stark reduziert. Grund ist die anhaltende Trockenheit. Regen ist aber in Sicht.

Schnee haben die Osttiroler heuer kaum gesehen und die Niederschläge im Frühling waren zu gering. Michael Winkler von der ZAMG Tirol spricht von einer „sehr außergewöhnlichen Situation“. Von November bis Mai gab es nirgendwo im Bezirk Lienz mehr als 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das sind 35 bis 50 Prozent des sonst üblichen Niederschlags - mehr dazu in Osttirol wartet seit Monaten auf Regen.

Dazu kommt ein andauernder Wind, der die Böden vor allem im Lienzer Becken zusätzlich austrocknet. Vor allem an den Südhängen sind die Felder gelb bis braun. Das zeigt sich nach dem ersten Heuschnitt deutlich.

Acht statt 25 Heuballen

Der Landwirt Norbert Duregger aus Gaimberg ist frustriert: „Ich habe 3,5 Hektar gemäht. Letztes Jahr hab ich 25 Siloballen gehabt, heuer habe ich nur acht Ballen.“ Auch Kartoffel, Getreide und Mais gedeihen nicht so, wie sie gerade jetzt sollten. Betroffen ist der gesamte Bezirk, bestätigt der Obmann der Osttiroler Landwirtschaftskammer Konrad Kreuzer: „Ich habe mit Kollegen aus allen Teilen des Bezirkes gesprochen. Die Situation ist überall ähnlich.“

Auch auf den Almen schaue es heuer mager aus, so der Bauer Norbert Duregger: „Jetzt muss ich zuhause das wenige Heu zum Füttern der Tiere hernehmen. Früher waren die Tiere auf der Alm, aber da wächst ja auch nichts.“ Die Ausfälle sind schon jetzt enorm. Konrad Kreuzer von der Landwirtschaftskammer empfiehlt den Bauern, sich mit einer Dürreversicherung besser abzusichern.

Ergiebiger Regen für die nächsten Tage angesagt

Für die nächsten Tage sind Gewitter und Regen angesagt, so Meteorologe Winkler: „Die Osttiroler haben sich sicher selten über verregnete Pfingsfeiertage so gefreut wie heuer. Bis inklusive Samstag wird es Gewitter geben. Am Sonntag trifft dann eine Kaltfront ein, die flächendeckenden Niederschlag bringt. 50 bis 100 Liter pro Quadratmeter kann es geben. Man muss aber keine Angst haben, das sind Mengen, die der Boden noch gut aufnehmen und sicher auch gut gebrauchen kann. Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter dann wieder.“

