Erneut weniger Arbeitslose in Tirol

Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich im Mai weiter verbessert. Im Vergleich zum Vorjahr gab es in Tirol um 6,2 Prozent weniger Arbeitslose als im Mai 2016. Verschlechtert hat sich hingegen die Lage bei den Über-50-Jährigen.

Waren im Mai 2016 in Tirol noch 7,3 Prozent arbeitslos gemeldet, so waren es ein Jahr später nur mehr 6,7 Prozent. Dieser Rückgang um 6,2 Prozent war in Tirol stärker als in ganz Österreich. Bundesweit ging die Arbeitslosigkeit um 4,9 Prozent zurück.

APA

Starker Rückgang bei Jugendlichen

Den prozentuell stärksten Rückgang bei den Arbeitslosen gab es in Tirol bei den Jugendlichen. Im Alter zwischen 15 und 19 Jahren sank die Arbeitslosigkeit um 23,4 Prozent. Bei Arbeitslosen über 50 Jahren hingegen ist ein weiterer Anstieg zu verzeichnen, diesmal um 1,6 Prozent oder 112 Personen. Damit haben derzeit 7.030 Tiroler über 50 Jahren keine Arbeit. Bei Männern fiel der Rückgang der Arbeitslosigkeit mit -7,9 Prozent deutlicher aus als bei Frauen mit -4,8 Prozent.

Personenmäßig gab es den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit in den Bereichen Beherbergung und Gastronomie. Hier gab es 515 Menschen weniger, die arbeitslos waren, was ein Rückgang um 5,6 Prozent ist. Ebenfalls starke Rückgänge gab es in den Bereichen Handel und Kfz-Reparatur, im Bau und im Bereich der Warenherstellung.

Deutlichster Rückgang im Großraum Innsbruck

In allen Tiroler Bezirken ging die Arbeitslosigkeit zurück. Die prozentuell stärksten Rückgänge der Arbeitslosigkeit gab es in Innsbruck und Innsbruck-Land mit einem Minus von 9,9 Prozent, gefolgt von Lienz mit sieben Prozent. Am wenigsten ging die Arbeitslosigkeit in den Bezirken Kufstein und Imst zurück.

Vor allem Junge profitieren vom Aufschwung

In Österreich waren Ende Mai 394.511 Personen ohne Job, das waren um 10.959 Personen weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition sank um 0,5 Punkte auf 8,0 Prozent. Vom Aufschwung am Arbeitsmarkt profitierten besonders junge Menschen überdurchschnittlich - mehr dazu in Arbeitslosigkeit sinkt weiter (oesterreich.ORF.at).

Link: