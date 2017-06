Falsches Lüften kostet nicht nur Energie

Richtig lüften scheint einfach, wird aber dennoch häufig falsch gemacht. Die Folge ist neben dem Energieverlust vor allem, dass sich Schimmel bilden kann, der sich negativ auf die Bewohner auswirkt. Was dagegen hilft, ist Stoßlüften.

Dunst beim Kochen, Dampf beim Duschen und nasse Wäsche in der Wohnung - all das sind Quellen für Feuchtigkeit. Wird diese Feuchtigkeit nicht regelmäßig aus den Wohnräumen entfernt, kann sich an den Wänden, hinter Kästen und Möbeln Schimmel bilden. Ein gekipptes Fenster allein schafft da laut Experten keine Abhilfe, weil die Luftzirkulation zu gering ist. Abhilfe schafft das Stoßlüften.

ORF

Warme Luft bindet mehr Wasser als kalte

Das Prinzip des Lüftens ist relativ einfach. Weil warme Luft mehr Wasser binden kann als kalte, soll das Lüften bewirken, dass kältere trockene Luft in die Wohnräume strömt und die warme feuchte Luft nach außen. Das heißt im Sommer macht lüften nur Sinn, wenn die Außentemperatur niedriger als die Raumtemperatur ist - als beispielsweise in der Früh oder abends.

Im Winter reicht es aus, wenn man zwei bis drei Mal fünf Minuten lang stoßlüftet, so die Experteninnnen von Energie Tirol. Besteht die Möglichkeit zwei gegenüberliegende Fenster zu öffnen ist dieses sogenannte Querlüften unbedingt zu empfehlen. Stoßlüften bringt laut Experten einen effizienten Luftaustausch und lässt die Wände nicht auskühlen. Wird im Winter jedoch ein Fenster dauerhaft oder über längere Zeit gekippt, kühlt die umgebende Wand aus und die Gefahr von Schimmelbildung besteht.

Richtig lüften Beim Lüften kann man extrem viele Fehler machen, die ganz einfach zu vermeiden wären.

Sommerschimmel kann sich im Keller bilden

Auch im Sommer kann Schimmel entstehen - vor allem im Keller. Hier sind Raumtemperatur und Wände relativ kühl. Lüften im Keller bewirkt, dass warme Luft einströmt, viel Feuchtigkeit mitbringt, die sich dann an den kühlen Kellerwänden festsetzen und die Schimmelbildung fördern kann.

ORF

Ist der Schimmel übrigens schon da, braucht es dringend professionelle Hilfe. Schließlich kann Schimmelbefall im Haus zu regelmäßigem Fieber, Augenbrennen und dergleichen führen. Beginnender Oberflächenschimmel kann mit reinem Alkohol aus der Apotheke entfernt werden. Er ist zweifelsohne Indiz dafür, dass falsch gelüftet worden ist.