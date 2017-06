Marion Wex ist neue Bürgermeisterin in Buch

Der Gemeinderat von Buch in Tirol (Bezirk Schwaz) hat Mittwochabend mit großer Mehrheit Marion Wex zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Die 47-Jährige war die einzige Kandidatin, die zur Wahl stand.

Mit dreizehn gültigen Stimmen und zwei ungültigen Stimmen hat der Bucher Gemeinderat Marion Wex Mittwochabend zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Die 47-jährige Polizeibeamtin war die einzige Kandidatin - mehr dazu in Marion Wex wird Bürgermeisterin in Buch. Sie trat für die bisherige Oppositionsliste in Buch an.

Tanja Cammerlander

Die Neuwahl war notwendig geworden, nachdem der bisherige Bürgermeister Otto Mauracher im März zurückgetreten war. Er war wegen umstrittener Grundstücksgeschäfte seiner Ehefrau unter Druck geraten.

Kooperation mit Liste des Ex-Bürgermeisterin nötig

Marion Wex soll jetzt die Wogen in Buch glätten. Dafür muss aber auch die Liste des früheren Bürgermeisters mitspielen, die im Gemeinderat immer noch die Mehrheit hält. Mit Marion Wex gibt es 17 Bürgermeisterinnen in Tirol.