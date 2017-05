Jede vierte Pflanzenart ist fremd in Tirol

Jede vierte Pflanzenart in Tirol ist hier gebietsfremd. Besonders in tiefen und mittleren Lagen sind diese Pflanzen allgegenwärtig. Elf dieser Neophyten werden als problematisch eingestuft, drei davon auch als gesundheitlich relevant.

Aus Nordtirol sind laut dem Botaniker Konrad Pagitz von der Uni Innsbruck etwa 2.400 wildwachsende Pflanzenarten bekannt. Etwa jede vierte Art davon sei ein Neophyt. In Lagen unter 1.200 Meter seien viele dieser Arten mittlerweile allgegenwärtig wie etwa die Kanadische Goldrute, das Drüsige Springkraut oder Staudenknöteriche, die sich in den letzten 40 bis 50 Jahren massiv ausgebreitet haben. In den letzten 20 Jahren kamen Arten wie der Gemeine Sommerflieder und das Südafrikanische Geiskraut dazu.

Elf Neophyten werden in Tirol als problematisch eingestuft, zumindest drei können auch gesundheitliche Probleme verursachen, nämlich der Riesen-Bärenklau, das Südafrikanische Geiskraut und die Beifuß-Ambrosie – mehr dazu in Allergiker-Geißel breitet sich in Tirol aus.

Bewusstseinswandel

Konrad Pagitz merkt im Bewusstsein und im Umgang mit Neophyten in der Tiroler Bevölkerung in den letzten Jahren einen deutlichen Wandel. Das Wissen um Neophyten und die Notwendigkeit, ein Management zu betreiben, sei vielfach akzeptiert. „Oft geht es heute sogar darum, Aktionismus zu bremsen und auf Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu achten.“

Forderung nach flexibleren Rahmenbedingungen

Die Situation bei ortsfremden Lebewesen entwickle sich sehr dynamisch und Änderungen seien oft nicht vorhersehbar. Da brauche es auch rechtliche und finanzielle Flexibilität in den Rahmenbedingungen, beides sei derzeit aber nur eingeschränkt gegeben, kritisiert Pagitz.

Konrad Pagitz ist Leiter des Kompetenzzentrums Neophyten in Tirol, das 2005 etabliert wurde als Projekt zwischen der Universität Innsbruck und dem Land Tirol. Als solches fungiert es als Anlaufstelle und Informationsplattform zum Thema Neophyten in Tirol.

