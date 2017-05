Ärger über Warten auf neuen Innsbrucker Bischof

Seit dem Wechsel von Bischof Manfred Scheuer nach Linz hat die Diözese Innsbruck seit über einem Jahr keinen Bischof. Der Unmut über das lange Warten auf den neuen Bischof wird bei vielen immer größer.

Anlässlich des 80. Geburtstags von Erzbischof Alois Kothgasser gratulierten ihm am Dienstag Vertreter der Diözese Innsbruck, von Stadt und Land zum Geburtstag. Bei der Feier war vielen Gottesdienstbesuchern und Festgästen der Ärger deutlich anzumerken. Das lange Warten auf einen neuen Bischof müsse endlich ein Ende haben, so der Tenor.

Land Tirol/Ennemoser

Selbst Erzbischof Alois Kothgasser, der von 1997 bis 2002 Bischof von Innsbruck war, verlangt nach mehr Transparenz bei der Entscheidungsfindung und eine bessere Einbindung der Ortskirche.

Kardinal Schönborn bat um rasche Entscheidung

Kardinal Christoph Schönborn will die Vorgänge rund um die Nachfolge von Bischof Manfred Scheuer weiter nicht kommentieren. Auf ORF-Anfrage teilte er lediglich mit, dass er zu keiner Zeit für oder gegen einen Kandidaten interveniert habe. In seiner Funktion als Vorsitzender der Bischofskonferenz habe er aber Papst Franziskus um eine rasche Entscheidung gebeten.

Brief von LH Platter an Papst Franziskus

Vor einer Woche überreichte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bei der Generalaudienz von Papst Franziskus im Vatikan dem Heiligen Vater einen persönlichen Brief. Darin bat er um die alsbaldige Ernennung eines Bischofs - mehr dazu in LH Platter bittet Papst um Bischofsernennung.

Diözese Innsbruck/Weingartner

Im Jänner 2016 wurde der bisherige Generalvikar Jakob Bürgler zum Innsbrucker Diözesanadministrator gewählt. Der gebürtige Lienzer übernahm damit die administrative Leitung der Diözese, bis der Papst einen Nachfolger für Bischof Manfred Scheuer ernennt - mehr dazu in Jakob Bürgler neuer Diözesanadministrator. Im Jänner dieses Jahres hatte Bürgler mit Kritik aufhorchen lassen, wenn der Bischofsstuhl so lange leer stehe, schwäche sich die Kirche selbst - mehr dazu in Kein Bischof: Geduld geht zu Ende