Täter nach Messerattacke in Ebbs tot

Nach einer Messerattacke in Ebbs Dienstagmittag ist der Täter im Zuge der Fahndung in den Tod gesprungen. Das Opfer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Deutschland geflogen. Hintergrund dürfte ein Beziehungsstreit gewesen sein.

Gegen 11.25 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein. Es wurde gemeldet, dass es im Ortsteil Buchberg bei Ebbs eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben habe. Rettung, Polizei und Notarzt haben dann einen 69-jährigen Österreicher schwer verletzt in seiner Wohnung gefunden. Er wurde in ein Krankenhaus in Bayern geflogen. Er erlitt einen Messerstich im Thoraxbereich.

ZOOM.Tirol

Der verdächtige 41-Jährige flüchtete nach der Tat mit einem blauen Auto. Sofort wurde eine Alarmfahndung ausgelöst, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, sowie eine Handypeilung durchgeführt wurde. So konnte der gesuchte Mann in den „Schanzer Wänden“ oberhalb des Schotterwerkes gefunden werden. Als er den Hubschrauber sah, sprang er laut Polizei in selbstmörderischer Absicht aus großer Höhe in die Tiefe.

Dienstagnachmittag war die Polizei noch am Tatort. Weitere Personen dürften nicht involviert gewesen sein. Hintergrund dürfte ein Beziehungsstreit gewesen sein. Das Opfer habe offenbar ein Verhältnis mit der Frau des Täters gehabt, sagte LKA-Chef Walter Pupp der APA. Als der 41-Jährige dies bemerkte, sei die Situation eskaliert, und er habe das Opfer in dessen Wohnung niedergestochen.