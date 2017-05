Banküberfall: Acht Jahre Haft für zwei Italiener

Nach einem Banküberfall in Innsbruck sind zwei Italiener am Dienstag nicht rechtskräftig zu je acht Jahren Haft verurteilt worden. Bei dem Überfall im Jänner soll einer der beiden mit einer Faustfeuerwaffe gedroht haben. Eine Person wurde verletzt.

Die beiden Männer aus Italien im Alter von 43 und 49 Jahren sollen am 11. Jänner eine Bank im Stadtteil Hötting überfallen haben - mehr dazu in Bewaffneter Banküberfall in Innsbruck . Das Duo, auf dessen Konto auch Raubüberfälle in der Schweiz gehen sollen, wurde wenige Tage nach der Tat in Frankreich festgenommen - mehr dazu in Tatverdächtige nach Banküberfall festgenommen.

Angeklagte gaben sich vor Gericht wortkarg

Die beiden gaben sich Dienstagfrüh zu Verhandlungsbeginn wortkarg. Während der 43-Jährige gar nichts zu den Vorwürfen sagen wollte, erklärte der ältere, nichts mit dem Bankraub zu tun zu haben. Sie seien damals nur auf der „Durchreise“ gewesen und wollten sich bei dieser Gelegenheit die Stadt Innsbruck ansehen. Das Ziel sei München gewesen.

Polizei

Bei dem Überfall am 11. Jänner soll einer der beiden eine Faustfeuerwaffe bei sich gehabt und damit gedroht haben. Zudem wurde einer der Bankangestellten durch einen Faustschlag leicht im Gesicht verletzt. Die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages, hieß es damals. Ein großer Teil der Beute habe bei der Festnahme sichergestellt werden können.

ORF

Männer sollen für weitere Delikte verantwortlich sein

Neben dem Überfall in der Tiroler Landeshauptstadt dürften noch weitere Taten auf das Konto der Verdächtigen gehen. Die beiden Männer sollen Anfang Dezember 2016 eine Bank und kurz vor Weihnachten eine Tankstelle in der Schweiz überfallen haben. Bei dem ersten Überfall blieb es jedoch laut Polizei beim Versuch - die automatische Schließung der Kassen in der Bank soll einen erfolgreichen Coup verhindert haben - mehr dazu in Brutale Bankräuber werden angeklagt.