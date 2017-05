Verdächtiger nach Überfall ausgeforscht

Nach dem Überfall auf eine Pensionistin in Fritzens (Bezirk Innsbruck-Land) Anfang Mai hat die Polizei einen Verdächtigen ausgeforscht. Es handelt sich um einen Obdachlosen, er befindet sich jetzt in Haft.

Der 53-Jährige soll in der Nacht in das Schlafzimmer der Frau eingedrungen sein und sie an Händen und Füßen gefesselt haben. Nach rund 15 Minuten machte er sich mit dem Handy des Opfers aus dem Staub - mehr dazu in Räuber überfiel 76-Jährige im Schlaf.

Verdächtiger zeigt sich geständig

Umfangreiche Ermittlungen hätten nun zur Ausforschung des Verdächtigen geführt, berichtete die Exekutive am Dienstag. Der unterstandslose Mann sei geständig, hieß es. Er wurde am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.