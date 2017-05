HBLFA Rotholz: Spatenstich für Straßenverlegung

In Rotholz haben am Montag die Vorarbeiten für einen Neubau der HBLFA, dem künftigen agrarische Ausbildungszentrum, begonnen. Zunächst muss die Rotholzer Straße umgebaut werden, damit die Schüler zwischen dem Alt- und Neubau hin- und hergehen können.

Derzeit liegt zwischen der LLA Rotholz und dem geplanten neuen Schulstandort eine Straße, die L218. Damit die Schüler sicher von einem Gebäude zum anderen gehen können, wird die Straße verlegt und eine 30 Meter lange Brücke gebaut. Diese soll bis zum Jahresende fertig sein.

Am Platz unter der Brücke ist neben Verbindungswegen ein Festplatz der Schule geplant. Im Frühjahr kommenden Jahres soll dann mit der Errichtung der Schule, des Internats und der neuen Forschungsanstalt begonnen werden.

Land Tirol/Entstrasser-Müller

Im Oktober wurden die Pläne für das neue Schulgebäude vorgestellt. Die Landwirtschaftsschule Rotholz soll ein Bildungs- und Forschungszentrum für Westösterreich werden. In den neuen Häusern werden die HBLA für Landwirtschaft, die derzeit noch in Kematen angesiedelt ist, und die Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft, die jetzt schon in Rotholz beheimatet ist, untergebracht - mehr dazu in Neues Schulgebäude für HBLFA Rotholz .