Entscheid über gemeinsames Gletscherskigebiet

Über ein gemeinsames Gletscherskigebiet zwischen dem Langtauferer Tal in Südtirol und dem Kaunertal auf Nordtiroler Seite wird seit Jahren diskutiert. Am Dienstag könnte die Südtiroler Landesregierung eine Entscheidung treffen.

Auf 3.100 Metern Höhe, am Karlesjoch am Kaunertaler Gletscher, soll das erste gemeinsame Gletscherskigebiet von Nord- und Südtirol entstehen. Eine Kabinenbahn soll dann die Gäste in weniger als 15 Minuten vom Langtauferer Tal hinauf zum Gletscher bringen. Insgesamt soll der Zusammenschluss 25 Millionen kosten

Politik soll Chance für Tourismus wahren

Der Vizebürgermeister von Nauders, Karl Ploner, sieht in dem geplanten Zusammenschluss eine Chance für beide Länder. Er sehe eine Chance für den Tourismus, die Gästebetten in den Monaten Mai, Oktober und November belegen zu können. Es würden zudem Arbeitsplätze vor Ort geschaffen, das sollte die Politik berücksichtigen.

Nein des Landesumweltanwalts zu geplantem Projekt

Von den Skiverbindungsplänen wollen Südtirols Umweltschützer aber nichts wissen. Ein Gutachten des Landesumweltrates erteilte der geplanten Skischaukel Anfang des Jahres eine klare Abfuhr. Das sei zu Recht geschehen, denn es widerspreche dem Klimaschutz, außerdem gehe die Zahl der Pistenskifahrer zurück, wie Klaus Bliem vom Alpenschutzverein erklärt. Es gebe in unmittelbarer Nähe schon zwei florierende Skigebiete.