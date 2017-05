Erzbischof Kothgasser feiert den Achtziger

Erzbischof Alois Kothgasser feiert seinen 80. Geburtstag. Am Sonntag feiert er in Baumkirchen, wo er seit 2014 lebt. Am Dienstag lädt die Diözese Innsbruck zu einem Dankgottesdienst in den Dom zu St. Jakob.

Am Sonntag nimmt Alois Kothgasser die Glückwünsche von Franz Lackner entgegen, der ihn 2014 als Erzbischof von Salzburg ablöste und am Dienstag gratuliert um 18.00 Uhr bei einem Dankgottesdienst im Dom zu St. Jakob Jakob Bürgler für die Diözese Innsbruck zum 80. Geburtstag. Im Anschluss wird Landeshauptmann Günther Platter als Vertreter des offiziellen Tirol den Jubilar würdigen.

ORF

Auf seine Zeit als Bischof von Innsbruck blicke er mit großer Dankbarkeit zurück, sagt Kothgasser. Er habe sich sehr angenommen gefühlt und sich auch bemüht, bei den Leuten zu sein und zu den Leuten zu gehen, „das ist manchmal anstrengend aber auch unglaublich bereichernd“.

ORF

Fünf Jahre, von 1997 bis 2002, stand Alois Kothgasser an der Spitze der Diözese Innsbruck, dann wechselte er für elf Jahre als Erzbischof nach Salzburg. Seit seinem Rücktritt 2014 lebt der Salesianer in Haus der Don-Bosco-Schwestern, im Wohlgemutsheim in Baumkirchen. Kothgasser genießt den Ruhestand, arbeitet aber immer noch als Priester und Seelsorger und hilft aus, wo Not am Mann ist. Anstelle von Geschenken bittet der Jubilar um Spenden für Hilfsprojekte in Bolivien.