Bauernhaus in Jochberg abgebrannt

Einen Großeinsatz für die Feuerwehren hat es Samstagabend in Jochberg (Bezirk Kitzbühel) gegeben. Ein Bauernhaus stand in Vollbrand. Bewohner und Tiere konnten gerettet werden. 250 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Kurz nach 21.00 Uhr ging Samstagabend der Notruf ein, dass ein Bauernhaus direkt an der Pass Thurn Straße in Jochberg brennt. Also die Einsatzkräfte eintrafen stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Hausbewohner konnten sich und ihre Tiere gerade noch ins Freie retten.

zeitungsfoto.at

zeitungsfoto.at

Sieben Feuerwehren mit rund 250 Einsatzkräften konnten dann ein Übergreifen der Flammen auf zwei angrenzende Gebäude verhindern. Der Bauernhof brannte jedoch vollständig ab, erst gegen 4.00 Uhr Früh konnte „Brand aus“ gegeben werden.

zeitungsfoto.at

zeitungsfoto.at

Für die Löscharbeiten musste die Pass Thurn Straße teilweise gesperrt werden. Die betroffene Familie ist laut ersten Informationen bei Verwandten untergekommen.

Links: