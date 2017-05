Mädchen bei Sturz durch Dach schwer verletzt

Eine 14-Jährige ist am Samstag in Ötztal-Bahnhof (Bezirk Imst) durch eine Lichtplatte eines Blechdachs gestürzt und aus über sieben Meter Höhe auf den darunter befindlichen Betonboden gefallen. Sie wurde schwer verletzt in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Die 14-Jährige war gemeinsam mit zwei Freundinnen Samstagnachmittag im Bereich eines stillgelegten Kieswerks unterwegs. Über eine steile Böschung gelangten sie auf das Blechdach des Kieswerks. Zwei der Mädchen stiegen auf das Dach, das dritte Mädchen versuchte sie noch davon abzuhalten, da das Dach sichtbar desolat war. Die beiden kletterten aber weiter und gelangten zu einer Lichtplatte.

Mädchen trat auf Acrylplatte

Die 14-Jährige trat auf die Platte, die ihrem Gewicht aber nicht Stand hielt. Das Mädchen stürzte laut Polzei 7,5 Meter tief auf den darunter liegenden Betonboden. Die beiden anderen Mädchen gingen zur Schwerverletzten und setzten über Verwandte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde die 14-Jährige vom Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.