Von Watt und Wadln - E-Bikes boomen

E-Bikes, also Fahrräder mit Motorunterstützung, erleben seit geraumer Zeit einen wahren Boom. Die Verkaufszahlen explodieren und immer häufiger entdecken nicht nur Senioren sondern auch sportliche Fahrer die Vorteile der E-Bikes.

Vor einigen Jahren noch belächelt erobert das E-Bike nun endgültig den Fahrradmarkt. Es sind längst nicht mehr nur Ältere oder Konditionsschwache, die sich für ein E-Bike entscheiden und sich von der Kraft des Motors unterstützen lassen. Auch Bikeprofis entdecken zunehmend die Lust am E-Bike. Das steigende Interesse schlägt sich auch in den Verkaufszahlen nieder, sagt Fahrradhändler Toni Oberacher: „Richtig angefangen hat es vor ca. fünf Jahren. Die letzten Jahre sind E-Bikes unser Hauptthema. Mittlerweile sind mehr als die Hälfte unserer verkauften Räder E-Bikes.“

Die neue Leichtigkeit des Radelns

Mittlerweile muss man kein Topsportler mehr sein um etwa höhergelegene Almen zu erreichen, auch Durchschnittsradler kommen ans Ziel. „Ein E-Bike kann das, was man sich immer von einem Mountainbike erwartet hat. Der Kunde denkt sich, ich kaufe mir ein möglichst leichtes Mountainbike und fahr dann in die Berge. Oft ist es dann aber nicht so, wie es sich der Kunde vorgestellt hat. Beim E-Bike kann er sich draufsetzen und mit einer relativen Leichtigkeit dorthin fahren, wo er schon immer hinwollte. Deshalb ist das E-Bike so erfolgreich“, so Oberacher.

Auch Profis kommen auf den Geschmack

Selbst Bike-Profis wie der Stubaier Christian Piccolruaz haben das E-Bike für sich entdeckt und fahren jetzt extreme Trails bergauf. „Zur Zeit ist es so, dass es wenige Extreme machen. Ich kann mir vorstellen, dass es in fünf bis zehn Jahren ganz viele Biker machen werden. Dann sollten wir schon vorbereitet sein und ein Trailangebot für diese Uphill-Flow-Biker geschaffen haben“, so Piccolruaz.

Konflikte vorprogrammiert

E-Biker auf schmalen Bergwegen könnte aber auch bald zu Konflikten führen. Der Alpenverein spricht sich deshalb für eine klare Trennung von Bergwegen und Aufwärtstrails aus.

Nicht nur im Wald sondern auch in den Städten steigen immer mehr auf E-Bikes um. Die Aussicht, ohne Parkplatzsorgen und unverschwitzt zum Arbeitsplatz zu kommen, wird die Zahl der Elektroräder in den nächsten Jahren sprunghaft ansteigen lassen. Die Spitze des Booms ist wohl längst noch nicht erreicht.