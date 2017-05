Heli-Unglück: Unfallursache vermutlich Flugfehler

Der Zwischenfall mit einem Hubschrauber am Donnerstag nach einer Flugshow bei Reutte ist vermutlich auf einen Flugfehler des Piloten zurückzuführen. Dies meinte eine Sprecherin der Polizei am Freitag.

Die Rotorblätter des Helikopters hatten nach einer Flugshow zum Sommeropening der „Highline 179“ bei der Landung am Flugplatz Höfen ein Gebäude touchiert. Die Rotorblätter rissen daraufhin ab und wurden durch die Luft geschleudert.

zeitungsfoto.at

Rotorblätter touchierten Vordach der Tankstelle

Die Ermittlungen seien weitestgehend abgeschlossen, so die Polizistin. Der Pilot sei einvernommen worden, nun werde der Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft ergehen. Der 59-jährige Pilot aus der Steiermark habe nach der Flugshow mit seinem Red Bull-Hubschrauber gegen 14.15 Uhr am Flugplatz landen wollen, um den Heli zu betanken, dabei touchierten die Rotorblätter das Vordach der Tankstelle - mehr dazu in Hubschrauber von Böe erfasst - Pilot unverletzt.

Hubschrauber-Landung Das Video von ZOOM.Tirol zeigt die Landung des Hubschraubers und wie der Rotor plötzlich das Gebäude berührt.

Der Pilot habe den Hubschrauber noch auf den Kufen laden, das Cockpit selbstständig verlassen und das Notfallverfahren einleiten können, hieß es. Das Dach der Tankstelle und der Helikopter wurden stark beschädigt, Personen wurden jedoch nicht verletzt.