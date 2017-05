Schmuck aus Tirol vom Stein bis zum Ring

Mit einem „Tag des Schmucks“ hat sich die Schmuckbranche in Tirol vernetzt. Die unterschiedlichen Unternehmen im Bereich der Schmuckherstellung wollen damit auch der Online-Konkurrenz Paroli bieten.

Über 160 Goldschmiede und Uhrenmacher sorgen in Tirol für Schmuckkreationen, und mit Swarovski hat einer der weltweit größten Edelsteinverarbeiter seinen Sitz in Tirol. Gold, Silber, auch Palladium und Platin werden in den heimischen Goldschmieden in Form gebracht, oft verziert mit Edelsteinen, „auf Wunsch sogar mit Kiesel,“ sagt Peter Pfötscher, Innungsmeister der Tiroler Kunsthandwerke und Goldschmiede. Denn Individuelles sei gefragt und „heute sind wir wieder in der Lage, diesen Wünschen nachzukommen.“

ORF

Daran haben auch Tiroler Firmen wie Swarovski ihren Anteil. Swarovski arbeitet nicht nur mit Kristallen, sondern stellt den Goldschmieden auch hochwertig verarbeitete Edelsteine aller Art zur Verfügung. Mit einem „Tag des Schmucks“ hat sich die Branche in Tirol jetzt noch besser vernetzt. Damit soll der Qualitätsschmuck aus Tirol zur Marke werden.

Spartentreffen am „Tag des Schmucks“

„Die Idee hinter der Initiative war die Zusammenfügung der Sparte Handel und der Sparte Gewerbe mit der Industrie“, erklärt Initiator David Narr, Geschäftsführer des Schmuckhandels in der Wirtschaftskammer. Dabei sollen Vertreter aller Bereiche, egal ob Goldschmiede, Produzenten, Designer, Marketingmitarbeiter oder Fachhändler miteinander in Kontakt treten, sich austauschen und enger zusammenarbeiten.

„Wir hoffen daraus für unsere Mitglieder einen Nutzen ziehen zu können. Wir hoffen auf Vernetzungen, neue Ideen und auf einen positiven Neustart für die Tiroler Marke Schmuck“, sagt Narr. Das werde auch angesichts der neuen Technologien immer wichtiger, um international konkurrenzfähig zu bleiben.

Herausforderung Online-Handel

Besonders der Online-Handel bereitet der Schmuckbranche Kopfzerbrechen. Schmuck habe an „Emotion“ verloren, klagt man in Goldschmiedekreisen. Auch der Wert eines „Einzelstücks“ werde oft nicht mehr verstanden, selbst wenn individueller Schmuck zur Zeit wieder mehr nachgefragt wird. Wichtig sei für viele Kunden oft nur, dass die Stücke in diversen Größen und Ausführungen zur Verfügung stehen – so, wie es online angeboten wird.

DPA / Patrick Pleul

„Online Handel wird dann zum Problem, wenn die Tiroler Bevölkerung nicht bei Tiroler Händlern kauft, sondern im Ausland,“ stellt Narr klar. Allerdings dürfe man nicht vergessen, dass die Tiroler Unternehmen im Handel, im Gewerbe und in der Industrie sehr viele Menschen beschäftigen, Lehrlinge ausbilden und auch wieder andere Berufsgruppen anstellen. „Daher ist es wichtig, dass sich die Menschen wieder mehr auf heimische Produkte besinnen und sagen, ich geb mein Geld in Tirol für Tiroler Marken aus.“

Schmuckstücke von Tirolern für Tiroler

Ziel der Initiative ist es, wieder mehr Bewusstsein für Tiroler Schmuck zu schaffen und deutlich zu machen, dass man hier breit aufgestellt ist. Tatsächlich sei der Standort Tirol laut WKO-Obmann Georg Fischer ein besonderer. Schmuck aus Tirol zeichne eine hohe Präzision aus bzw. gute Qualität: „Wie die Tiroler Betriebe bereits gezeigt haben, können wir sehr viel, haben irrsinnige Kompetenzen, bestens geschulte Leute und das können wir nach außen tragen.“ Die Branche will zeigen, dass eine Tiroler Wertschöpfungskette möglich ist: mit hier verarbeiteten Steinen, Schmuckstücken gefertigt von Tiroler Goldschmieden und verkauft im heimischen Handel.

Julia Ecker; tirol.ORF.at