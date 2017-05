Litauer nach Lkw-Diebstählen verhaftet

Ein Litauer, der in Tirol drei Lkws gestohlen haben soll, ist Anfang Mai in der Steiermark festgenommen worden. Mittlerweile sitzt der 26-Jährige in der Justizanstalt Innsbruck in Haft. Der Mann zeigt sich geständig.

Der Mann wollte am 2. Mai über den Grenzübergang Spielfeld von Slowenien nach Österreich einreisen. Dabei wurde der mittels Haftbefehl gesuchte Mann festgenommen. Er steht laut Polizei im Verdacht, Ende April im Bezirk Innsbruck-Land drei Lkws im Wert von rund 450.000 Euro von einem Firmengelände gestohlen zu haben.

DNA-Spur ließ den Täter auffliegen

Der Litauer soll dann, gemeinsam mit weiteren Tätern, die Lkws über den Brenner nach Italien gebracht haben. Die Täter entfernten dafür die GPS-Geräte der Lkws und statteten sie mit gefälschten deutschen Kennzeichen aus. Eine gesicherte DNA-Spur habe schließlich zur Ausforschung des Mannes geführt, hieß es seitens der Exekutive. Der Mann war bereits am 2. Mai in Spielfeld festgenommen worden.

Der 26-Jährige, der in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert wurde, zeige sich zu der Tat geständig. In zwei ähnlichen Fällen vom März und Oktober des vergangenen Jahres, bei denen insgesamt drei weitere Lkws gestohlen worden waren, seien die Ermittlungen noch im Gange.