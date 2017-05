Krankenschwester gewinnt gegen KH Kufstein

Weil eine Kufsteiner Krankenschwester ihrem Dienstgeber Verstöße gegen den Datenschutz vorwarf, wurde sie vergangenen Sommer entlassen. Das Arbeitsgericht entschied jetzt, dass die Frau weiterarbeiten darf.

Im Bezirkskrankenhaus Kufstein riss vergangenen Juli jemandem der Geduldsfaden. Eine Krankenschwester, die seit Jahren Datenschutzverstöße monierte, weil Kollegen in ihre Krankengeschichte Einblick nahmen, wurde fristlos entlassen. Als Begründung hieß es, die Frau habe in ihren Beschwerden an die Datenschutzbehörde den Verwaltungsdirektor beleidigt.

ORF

Dienstverhältnis bleibt aufrecht

Auch die Entlassung wollte die Frau nicht auf sich sitzen lassen. Seit Herbst ficht sie diese Entlassung vor dem Arbeitsgericht an. Nach mehreren Verhandlungen bekam sie jetzt Recht. Das Gericht entschied, der Verwaltungsdirektor hätte die Entlassung nicht aussprechen dürfen, damit bleibt das Dienstverhältnis der kämpferischen Krankenschwester aufrecht.

