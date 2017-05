Wieder mehr Flüchtlinge kommen über Italien

Das Bundeskriminalamt registriert derzeit eine stärkere illegale Migration über Italien nach Österreich. Es handle sich dabei aber nicht um Flüchtlinge aus Syrien, sondern um Menschen aus afrikanischen Staaten.

In Österreich würden täglich 30 bis 100 Personen aufgegriffen, sagt Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt. In Tirol führe man gemeinsame Kontrollen mit der italienischen Polizei durch, um rechtzeitig darauf zu reagieren.

Brennergrenze könnte rasch geschlossen werden

Die Grenze am Brenner könnte binnen weniger Stunden geschlossen werden. Allerdings müsste zuvor die politische Entscheidung dafür getroffen werden.

Am Donnerstag hatte sich Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) mit dem italienischen Außenminister in Rom getroffen und die aktuelle Flüchtlingssituation besprochen. Bereits am Tag zuvor gab es ein Treffen von Platter, dem Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher und dem Staatssekretär für Migration - mehr dazu in Platter will „Italien nicht im Stich lassen“