Hippach: Dreijähriger in Bach gestürzt

Ein dreijähriger Bub stürzte am Donnerstag in Hippach im Beisein seiner Mutter und Oma beim Spielen in den „Bruchbach“ und wurde sofort mitgerissen. Das Kind konnte aber von der 32-jährigen Mutter nach rund 300 Metern aus dem Wasser gezogen werden.

Der Dreijährige warf gegen 13.30 Uhr mit seinem älteren Bruder und seiner Großmutter Steine in das Wasser des sogenannten Bruchbachs. Dabei verlor das Kind das Gleichgewicht, stürzte in das verbaute Gewässer und wurde sofort in Richtung der Einmündung in den Ziller mitgerissen. Die Mutter verfolgte das davontreibende Kind, stieg in den Bach und konnte den Buben ergreifen und bergen.

ZOOM Tirol

Der verletzte Bub war nach seiner Bergung ansprechbar und dürfte den Vorfall mit nur leichten Verletzungen überstanden haben, so die Polizei.