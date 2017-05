Hubschrauber von Böe erfasst - Pilot unverletzt

Am Rande der Red-Bull Flugshow bei Reutte hat es am Donnerstagnachmittag unbemerkt vom Publikum einen gefährlichen Zwischenfall gegeben. Ein Helikopter touchierte mit dem Rotor am Flugplatz Reutte-Höfen (Bezirk Reutte) ein Gebäude. Der Pilot, der alleine an Bord war, blieb unverletzt.

Gegen 14.15 Uhr ist es zu dem Heli-Zwischenfall in Höfen gekommen. Der in der Szene bekannte Hubschrauber-Kunstflugpilot Sigi Blacky Schwarz ist mit dem Kampfhubschrauber der „Flying Bulls“ nach der Flugvorführung zum Flugplatz Höfen zurückgekehrt um nachzutanken.

Hubschrauber war bereits am Boden

„Der Pilot berührte bereits in der Nähe der Tankstelle den Boden mit den Kufen des Hubschraubers, wurde aber durch eine Windböe zur Seite gedrückt. Daraufhin touchierten die noch laufenden Rotorblätter des Hubschraubers das Vordach der Tankstelle“, erläuterte Klaus Hohenauer von der Verkehrsabteilung des Landes den Unfallhergang.

ZOOM Tirol

Der Schaden dürfte beträchtlich sein - Rotorblätter, Getriebe und Turbinen wurden total zerstört. Bei dem Zwischenfall gab es auch einen kleinen Brand, verletzt wurde niemand. Bei dem verunfallten Hubschrauber handelt es sich um eine Bell Cobra.