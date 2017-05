Ölheizungs-Verbot auch in Tirol Thema

Ein generelles Ölheizungs-Verbot hat vergangene Woche der Landtag in Niederösterreich beschlossen. In Tirol will man diesem Beispiel nicht sofort folgen, anzudiskutieren sei es aber durchaus, betonen die verantwortlichen Politiker.

In kaum einem anderen Bundesland sind noch so viele Ölbrenner in Betrieb wie in Tirol. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Erdgas-Infrastruktur in Tirol deutlich später als in anderen Bundesländern aufgebaut werden konnte. Auch wenn die Maßnahmen der Landesregierung zur Reduktion von Ölheizungen zu greifen scheinen, wird der Ruf nach einem generellen Öl-Heizungsverbot lauter. Als erstes Bundesland hat Niederösterreich dieses jetzt beschlossen - mehr dazu in Neue Ölheizungen ab 2019 verboten.

Heizsysteme in Haushalten in Tirol Energieträger 2005/06 2013/14 2015/16 Holz, Pellets,,... 72.572 67.938 74.085 Kohle, Koks, Briketts 2.254 1.224 1.660 Heizöl 129.887 110.718 97.816 Elektr. Strom 20.001 22.492 28.735 Erdgas 18.768 25.440 29.643 Solar, Wärmepumpe 11.557 34.652 32.450 Fernwärme 23.223 43.899 49.245 Haushalte gesamt: 278.262 306.363 313.634

Ölheizungen in Tirol noch Nummer eins

Österreichweit sind Ölheizungen in den letzten zehn Jahren deutlich zurück gegangen. War Heizöl in der Heizsaison 2005/06 noch der meist verbreitete Energieträger, so ist es mittlerweile hinter Holz, Erdgas und Fernwärme an die vierte Stelle abgerutscht. Nicht einmal mehr ein Sechstel aller Haushalte in Österreich heizt mit Öl.

In Tirol sorgen allerdings in fast einem Drittel der Haushalte noch Ölbrenner für wohlige Wärme und Warmwasser. Noch vor zehn Jahren war es aber nahezu die Hälfte, weißt man seitens des Landes auf einen Rückgang der Ölheizungen hin. Durch strenge Förderrichtlinien seien Ölheizungen im geförderten Wohnbau nahezu eliminiert worden, heißt es aus dem Büro von Landesrat Johannes Tratter (ÖVP).

Heizsysteme in Haushalten österreichweit Energieträger 2005/06 2013/14 2015/16 Holz, Pellets,,... 689.580 696.724 665.686 Kohle, Koks, Briketts 40.772 11.056 7.403 Heizöl 883.883 622.825 613.455 Elektr. Strom 272.162 217.105 214.478 Erdgas 883.073 888.357 909.985 Solar, Wärmepumpe 118.871 286.263 344.458 Fernwärme 650.080 1.023.223 1.061.306 Haushalte gesamt: 3.493.421 3.745.553 3.816.771

Private Öl-Heizungsförderung bremst Umstieg

Seitens des Landes Tirol wurden tatsächlich zahlreiche Anreize geschaffen, um Ölheizungen zu reduzieren. Die Öl-Wirtschaft wiederum sorgt mit einer privaten Förderinitiative dafür, dass etliche alte Öl-Heizungen gegen neue ausgetauscht werden. Diese haben dann eine Lebensdauer von einigen Jahrzehnten, stellt Bruno Oberhuber seitens der Energie Tirol fest. Er würde sich deshalb ein Verbot wie in Niederösterreich wünschen.

Auch für Ingrid Felipe (Grüne) ist die private Förderschiene der Öl-Wirtschaft kontraproduktiv. Verbieten könne man diese aber nicht, so Felipe. Das Ölheizungs-Verbot in Niederösterreich werde man sich jetzt jedenfalls genau ansehen und diskutieren. Das will übrigens auch Energielandesrat Josef Geisler (ÖVP), der allerdings keinen akuten Handlungsbedarf sieht.

