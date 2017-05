Allergiker-Geißel breitet sich in Tirol aus

Die Beifuß-Ambrosie breitet sich in Tirol weiter aus. Seit 100 Jahren gibt es die für Allergiker besonders aggressive Pflanze in Tirol, bisher trat die Beifuß-Ambrosie allerdings vereinzelt auf. Jetzt nimmt das Vorkommen zu.

Bisher waren es Einzelpflanzen oder kleine Grüppchen der Beifuß-Ambrosie, die in Tirol schnell beseitigt werden konnten. Zwei größere Bestände am Straßenrand bei Rietz und Mötz breiten sich jetzt aber weiter aus, berichtet der Botaniker Konrad Pagitz. Man müsse deshalb gemeinsam mit der Straßenmeisterei neue Maßnahmen überlegen.

AnRo0002/Lizenz: CC0

Die Beifuß-Ambrosie ist für Allergiker besonders gefährlich, weil sie schon mit wenigen Pollen starke Reaktionen auslösen kann. Zudem verlängert sie die Pollenzeit, da sie erst im Spätsommer blüht. Noch sind die Pollenkonzentrationen in Tirol in der Luft so gering, dass sie nur in unmittelbarer Umgebung zu den Pflanzen für Allergiker spürbar sind, meint Pagitz. Funde der Beifuß-Ambrosie sollen der Botanik der Uni Innsbruck gemeldet werden.

Link: